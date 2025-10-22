Экономика
17:30, 22 октября 2025

В России анонсировали ответные меры против норвежских рыболовов

Шестаков: Россия готовит ответные меры в отношении норвежских рыболовов в 2025-м
Вячеслав Агапов

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Россия готовит ответные меры в отношении норвежских рыболовов, их могут ввести уже в 2025 году. Работу анонсировал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, его цитирует ТАСС.

В июле 2025 года Норвегия запретила промысел в своей исключительной экономической зоне двум компаниям из РФ. Как сообщили в Росрыболовстве, это является грубым нарушением действующих соглашений о совместном управлении запасами водных биоресурсов.

В кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий глава ведомства отметил, что ситуация пока не оказывает влияние на запасы рыбы, но предпринятые со стороны Норвегии меры будут иметь последствия начиная с 2026 года.

«Мы сейчас готовим уже ответные меры, которые объявим норвежской стороне своевременно. Пока наши дальнейшие переговоры стоят на паузе, сроки о проведении следующих консультаций не определены и в том числе о проведении смешанной комиссии по рыбному хозяйству, которую нам необходимо провести для того, чтобы распределить объем на следующий год», — объяснил он.

Ранее Шестаков отмечал, что стороны добросовестно выполняли взятые на себя обязательства даже в период холодной войны, речь идет как о доступе судов в районы промысла, так и обмене научными данным. Поэтому в ответ на ограничения со стороны Норвегии Россия может отказаться от исполнения обговоренных квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей. Он также обвинил Осло в попытках разрушения эффективной системы управления и регулирования рыбного промысла в Северной Атлантике, которая выстраивалась многими десятилетиями.

