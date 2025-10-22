Россия
19:16, 22 октября 2025

В России для выпускников захотели ввести новый обязательный предмет для сдачи ЕГЭ

Поступающих в педвузы захотели обязать сдавать ЕГЭ по профильному предмету
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России для выпускников, поступающих в педагогические вузы, захотели ввести новый обязательный предмет для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщили в Минобрнауки, передает РИА Новости.

Речь идет о профильном предмете, который абитуриенты планируют преподавать в будущем. Например, желающие стать учителями физики должны будут перед поступлением в педвуз сдавать экзамен по физике.

«Исходим из того, что глубокое знание собственного предмета является принципиально важным для будущего педагога», — пояснили в министерстве.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года и начнут действовать при проведении приемной кампании 2027-2028 учебного года.

Ранее сообщалось, что для абитуриентов-гуманитариев захотели ввести обязательный ЕГЭ по истории. Речь, в частности, шла о таких направлениях подготовки, как социология, юриспруденция, реклама и PR.

