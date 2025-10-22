Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:11, 22 октября 2025Россия

В России для абитуриентов-гуманитариев захотели ввести обязательный ЕГЭ по истории

В РФ для абитуриентов-гуманитариев захотели ввести обязательный ЕГЭ по истории
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России для абитуриентов-гуманитариев захотели ввести обязательный ЕГЭ по истории. Об этом сообщает ТАСС.

В документе, разработанном Министерством высшего образования и науки, указаны соответствующие изменения. В нем предлагается установить ЕГЭ по истории еще одним обязательным для поступления на социально-гуманитарные направления. Сейчас таким предметом является обществознание.

Речь, в частности, идет о таких направлениях подготовки как социология, юриспруденция, реклама и PR и другие.

Ранее были раскрыты основные изменения в ЕГЭ в 2026 году. Эксперты отметили, что изменения не носят радикальный характер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Дагестан дронами нового типа с иностранной маркировкой. Последствия удара попали на видео

    В России чиновник напал на мужчину, избил его и попал на видео

    Врач дал 10 советов по сохранению здоровья глаз до старости

    Известная 57-летняя актриса обнажила грудь на премьере сериала

    Двое бойцов СВО проехали шесть километров под обстрелами ВСУ с пробитыми колесами

    Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ на Дагестан

    Малышева запретила россиянам заказывать одно блюдо в ресторане

    Спящий в бытовке под американским флагом россиянин оказался террористом и попал на видео

    В России назвали причину ожирения школьников

    Российских пенсионеров решили развлекать по-новому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости