В России для абитуриентов-гуманитариев захотели ввести обязательный ЕГЭ по истории

В РФ для абитуриентов-гуманитариев захотели ввести обязательный ЕГЭ по истории

В России для абитуриентов-гуманитариев захотели ввести обязательный ЕГЭ по истории. Об этом сообщает ТАСС.

В документе, разработанном Министерством высшего образования и науки, указаны соответствующие изменения. В нем предлагается установить ЕГЭ по истории еще одним обязательным для поступления на социально-гуманитарные направления. Сейчас таким предметом является обществознание.

Речь, в частности, идет о таких направлениях подготовки как социология, юриспруденция, реклама и PR и другие.

Ранее были раскрыты основные изменения в ЕГЭ в 2026 году. Эксперты отметили, что изменения не носят радикальный характер.