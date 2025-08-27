Россиянам перечислили основные изменения в ЕГЭ в 2026 году

ЕГЭLand: Изменения в заданиях ЕГЭ 2026 года не радикальные

Изменения, которые содержатся в демоверсиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2026 год, не радикальны. О них рассказали эксперты онлайн-школы ЕГЭLand, их слова приводит «Газета.ru».

В русском языке на ЕГЭ основным изменением стало обновление формата сочинения 13.3, в котором раньше для подтверждения своей точки зрения можно было привести один пример из жизни, литературы или кинематографа, второй — из предложенного текста. Теперь же оба примера должны быть взяты исключительно из текста.

«Это изменение существенно усложняет задание. Сочинение 13.3 теряет прежнее преимущество и становится сопоставимым по сложности с другими типами. Можно ожидать, что девятиклассники перестанут массово выбирать именно этот вариант и распределятся между всеми доступными типами», — сказала преподаватель русского языка Анастасия Болгова.

В свою очередь, в информатике изменения претерпело только 12-е задание, в котором вместо анализа последовательности символов появилась задача с «лентой», по сути являющейся усложненным вариантом прошлогоднего задания. Кроме того, вместо документов к заданиям в формате Microsoft Office (docx, xlsx) теперь будут использоваться форматы LibreOffice и OpenOffice (ODT, ODS).

По литературе незначительная корректировка коснулась второго задания, которое может быть представлено в формате вопросов по любом произведению, а не только по одному конкретному тексту. Это, как отметила учитель литературы Юлия Шнайдер, усложняет задачу и говорит о том, что ученикам придется внимательнее читать произведения.

«Темы и структура заданий остались прежними, внесены лишь некоторые уточнения. Это значит, что ребята, которые уже выбрали проверенную программу подготовки, могут спокойно продолжать заниматься по тому же плану», — сообщил об изменениях в ЕГЭ по обществознанию преподаватель Александр Филатов.

Ранее Рособрнадзор заявлял, что изменений в структуре и содержании Основного и Единого государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ) в грядущем 2026 году не будет. С 21 августа Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) приступил к публикации проектов документов, которые определят структуру и содержание экзаменов. Изменений в контрольных измерительных материалах (КИМ) нет, заверили там.