Депутат Журова: В Европе есть здравые силы, делающие предложения по Украине

В Европе есть здравые силы, которые говорят предложения по Украине вслух, несмотря на то, что это может кому-то не понравиться. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема заявил, что странам Запада следует признать новые границы России, так как это позволит урегулировать конфликт на Украине. Он подчеркнул, что Западу необходимо последовать примеру Косово и принять такой же подход.

Журова отметила, что если бы было больше таких высказываний, то можно было бы создать под руководством, например, президента США Дональда Трампа, европейскую организацию, члены которой смогут вместе проговорить все важные моменты по урегулированию. По ее мнению, это позволило бы высказать разные мнения, в том числе, какие настроения в разных странах.

«Мы же понимаем, что они финансируют, у них есть свое мнение на этот счет, заняли позицию, от которой сейчас не хотят отступать. Поэтому понятно, что если будет создана какая-то структура, где Трамп сможет их всех посадить за один стол, и кто-то уже один, возможно, из них будет тем волшебным человеком, который будет представлять всю Европу, то президент США прислушается. Тогда он будет высказываться как медиатор на этой трехсторонней встрече от лица себя и Европы. Они же демократы, они же должны все позиции учесть», — сказала Журова.

Ранее Мема заявил, что западные державы потерпели фиаско в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что, по его мнению, власти Европейского союза всячески препятствуют установлению мира в Восточной Европе, лишь эскалируя украинский кризис.