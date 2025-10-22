В России прокомментировали слова экс-премьера Украины о судьбе мирных переговоров

Депутат Новиков: Заявления Азарова о возможной судьбе переговоров обоснованы

Клубок проблем, который сегодня создает украинская власть, делает размышления экс-премьера страны Николая Азарова о возможной судьбе мирных переговоров обоснованными. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее Николай Азаров заявил, что Россия вряд ли согласится на перемирие, пока у власти на Украине нынешний президент Владимир Зеленский. Политик отдельно отметил, что увеличение числа провокаций дает понять, что Киев не заинтересован в проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Новиков отметил, что нахождение Зеленского во главе украинской власти создает разные проблемы для урегулирования конфликта. Он объяснил это тем, что глава Украины способен радикально разворачивать свою позицию, а значит, рассчитывать на выполнение достигнутых с ним договоренностей невозможно. Депутат также напомнил, что статус Зеленского сейчас выглядит максимально неопределенно, поскольку срок его президентских полномочий истек.

«Этот клубок проблем делает обоснованными размышления Азарова о возможной судьбе договоренностей с Зеленским. Сами по себе они не значат вообще ничего, а гарантии, которые предоставит Запад, должны быть не сугубо словесными декларациями, а должны здесь и сейчас обеспечить соблюдение интересов России. Чтобы потом, в случае дальнейших обострений по вине Запада, НАТО, мы входили в зону нового витка конфронтации с достаточными позициями, позволяющими обеспечить свою национальную безопасность и суверенитет», — сказал Новиков.

Ранее Николай Азаров отметил, что США могут обеспечить вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, устранив Владимира Зеленского. Кроме того, заметил экс-премьер, Вашингтон может использовать компромат на политика.