В России семья военного осталась без квартиры из-за обманутого мошенниками пенсионера

В Подмосковье семья военного осталась без квартиры из-за обманутого пенсионера
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Подмосковье семья военного осталась без квартиры из-за пенсионера, обманутого мошенниками. Об этом стало известно изданию Baza в Telegram-канале.

Семья с тремя детьми из городского округа Щелково приобрела жилье на субсидию от Минобороны России. Стоимость квартиры в Монино составила 10,5 миллиона рублей.

Сделка прошла юридическую проверку, а бывший хозяин — 68-летний пенсионер — попросил военного рассчитаться наличными — якобы чтобы не светить деньгами на счетах.

Практически сразу после продажи квартиры пожилой россиянин подал иск об аннулировании сделки. Мужчина объявил, что стал жертвой мошенников, которым отдал все деньги. Жители Московской области подали встречный иск на признание их добросовестными покупателями.

Через год суд принял сторону пенсионера, обязав вернуть ему квартиру. Поводом для такого решения послужила медицинская экспертиза, по которой продавец в день сделки не отдавал отчета своим действиям.

Ранее в Челябинске матери не вернувшегося со спецоперации на Украине бойца насчитали долг за 10 лет задним числом.

