Матери не вернувшегося с фронта участника СВО насчитали долг за 10 лет задним числом

74.RU: В Челябинске матери участника СВО насчитали долг за 10 лет задним числом

В Челябинске матери не вернувшегося с фронта участника специальной военной операции (СВО) на Украине задним числом насчитали долг за капремонт за десять лет. Об этом она рассказала журналистам 74.RU.

С такой же проблемой столкнулись и соседи россиянки. В среднем суммы в квитанциях — от 30 до 40 тысяч рублей. Однако матери бойца СВО насчитали долг в сумме 70 тысяч рублей.

По данным издания, пожилая женщина проживает в трехкомнатной квартире вместе с дочерью и двумя внучками. Обычно за капремонт выходило около 900 рублей в месяц. Однако в июле семья впервые получила квитанцию с крупным долгом.

Речь идет о взносах с 2015 по 2024 год. С декабря 2024 года многоквартирный дом по Корабельной, 10 в российском городе изменил способ формирования фонда со специального счета на счет регионального оператора. Долг, как объяснили в пресс-службе регоператора, сформировался за счет того, что управляющая компания не предоставила им сведения о сборах с жильцов дома за десять лет.

Представители регоператора капремонта пояснили изданию, что в случае несогласия жильцов с начислениями, им нужно будет доказать факт оплаты взносов, начиная с 2015 года.

Как пояснил юрист, обычно, если дом был на спецсчете, а потом перешел в «общий котел», оставшиеся деньги уходят регоператору, а жители продолжают платить по обычному тарифу. Во избежание неприятных ситуаций жильцам посоветовали периодически делать запросы в управляющую компанию о предоставлении информации о состоянии спецсчета и количестве хранящихся там денежных средств.

Семья участника СВО, тем временем, решила оплачивать счета, несмотря на то что многие соседи отказались. «И кто прав? Мы вот сейчас снова платим, гасим-гасим, они этими деньгами долг списывают. Сумма, вроде бы, уменьшается, но сам факт задолженности никуда не девается. Ну а зачем бодаться? Мы, рожденные в СССР, так приучены — надо так надо», — отметила сестра военнослужащего.

Ранее в Орловской области коммунальщики выставили находившемуся на фронте бойцу счет за неоказанную услугу. Он обратился в прокуратуру и оказался прав.