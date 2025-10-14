Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:03, 14 октября 2025Россия

Матери не вернувшегося с фронта участника СВО насчитали долг за 10 лет задним числом

74.RU: В Челябинске матери участника СВО насчитали долг за 10 лет задним числом
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Челябинске матери не вернувшегося с фронта участника специальной военной операции (СВО) на Украине задним числом насчитали долг за капремонт за десять лет. Об этом она рассказала журналистам 74.RU.

С такой же проблемой столкнулись и соседи россиянки. В среднем суммы в квитанциях — от 30 до 40 тысяч рублей. Однако матери бойца СВО насчитали долг в сумме 70 тысяч рублей.

По данным издания, пожилая женщина проживает в трехкомнатной квартире вместе с дочерью и двумя внучками. Обычно за капремонт выходило около 900 рублей в месяц. Однако в июле семья впервые получила квитанцию с крупным долгом.

Речь идет о взносах с 2015 по 2024 год. С декабря 2024 года многоквартирный дом по Корабельной, 10 в российском городе изменил способ формирования фонда со специального счета на счет регионального оператора. Долг, как объяснили в пресс-службе регоператора, сформировался за счет того, что управляющая компания не предоставила им сведения о сборах с жильцов дома за десять лет.

Материалы по теме:
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо» Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо»Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
10 октября 2025

Представители регоператора капремонта пояснили изданию, что в случае несогласия жильцов с начислениями, им нужно будет доказать факт оплаты взносов, начиная с 2015 года.

Как пояснил юрист, обычно, если дом был на спецсчете, а потом перешел в «общий котел», оставшиеся деньги уходят регоператору, а жители продолжают платить по обычному тарифу. Во избежание неприятных ситуаций жильцам посоветовали периодически делать запросы в управляющую компанию о предоставлении информации о состоянии спецсчета и количестве хранящихся там денежных средств.

Семья участника СВО, тем временем, решила оплачивать счета, несмотря на то что многие соседи отказались. «И кто прав? Мы вот сейчас снова платим, гасим-гасим, они этими деньгами долг списывают. Сумма, вроде бы, уменьшается, но сам факт задолженности никуда не девается. Ну а зачем бодаться? Мы, рожденные в СССР, так приучены — надо так надо», — отметила сестра военнослужащего.

Ранее в Орловской области коммунальщики выставили находившемуся на фронте бойцу счет за неоказанную услугу. Он обратился в прокуратуру и оказался прав.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина попросили отказаться от изменения системы ОМС. Как это отразится на жизни россиян?

    Раскрыто состояние Маклакова на фоне сообщений о проблемах с сердцем

    В Госдуме отреагировали на желание Зеленского купить Tomahawk за счет российских активов

    Влияние ракет Tomahawk на ход СВО оценили

    Раскрыт диалог Трампа и Макрона во время их долгого рукопожатия

    В бригаде ВСУ стали переводить всех военных в штурмовики

    США ускорят выпуск «уничтожителей» российских С-400

    Установлен виновный в сбое работы железнодорожной станции в России

    Путин созвонился с Токаевым

    Раскрыто отношение молодежи Северного Кавказа к терроризму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости