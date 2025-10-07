Россия
Находившемуся на СВО бойцу выставили счет за неоказанную услугу

В Орловской области коммунальщики выставили находившемуся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине бойцу счет за неоказанную услугу. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

По данным ведомства, Муниципальное казенное предприятие «Эконом-сервис» в течение нескольких месяцев — с марта по август 2025 года, пока россиянин находился на фронте, — начисляло плату за холодное водоснабжение. При этом фактически услуга не оказывалась.

Участник СВО обратился в прокуратуру. Директору предприятия было внесено представление об устранении нарушений законодательства, после чего военнослужащему произвели перерасчет. «Задолженность по оплате водоснабжения в настоящее время отсутствует», — заверили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области с участника СВО потребовали деньги за бесплатную услугу. Речь шла о плате за детский сад, который посещает трехлетняя дочь военного.

