В российском регионе с участника СВО потребовали деньги за бесплатную услугу

В Волгоградской области с бойца СВО незаконно потребовали плату за детский сад
Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

В Волгоградской области с участника специальной военной операции (СВО) на Украине потребовали деньги за бесплатную услугу. Речь идет о плате за детский сад, куда ходит его трехлетняя дочь, сообщили в прокуратуре по российскому региону.

Как пояснили в ведомстве, в регионе семьи военнослужащих СВО по закону освобождаются от оплаты услуг по посещению дошкольных образовательных учреждений. Несмотря на это, администрация детского сада отказала семье бойца в предоставлении льготы.

После вмешательства прокуратуры виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а ребенка зачислили в детский сад без какой-либо платы за услуги.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае клиника выставила счет двум бойцам СВО за бесплатную процедуру зубопротезирования. Прокуратура провела проверку. В результате военнослужащим вернули деньги.

