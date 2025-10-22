Россия
В России центр «Насилию.нет» объявил о закрытии

Основательница Ривина объявила о закрытии центра «Насилию.нет» в России
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Основательница центра «Насилию.нет» (признан Минюстом России иностранным агентом) Анна Ривина (признана Минюстом РФ иноагентом) объявила о закрытии организации, передает РБК.

В Telegram-канале она отметила, что причиной такого решения стало ужесточение закона об иноагентах. По словам Ривиной, сначала в центре запретили проводить мероприятия, позднее основателей ограничили в просветительской деятельности.

Как отметила Ривина, центр потерял возможность получать пожертвования из России. За время существования «Насилию.нет» сумел помочь 10 тысячи человек.

Проект «Насилию.нет» был запущен в 2015 году как волонтерская инициатива. Через три года он получил статус автономной некоммерческой организации (НКО). Основателем организации стала юрист и политолог Анна Ривина.

До этого стало известно, что семья сбежавшей из дома — как утверждается, из-за насилия — чеченки Айшат Баймурадовой отвергла причастность к ее смерти.

