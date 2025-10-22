В России высказались о требованиях для мирных переговоров с Украиной

Депутат Чепа: У России есть требования по Украине помимо территорий

Украинские территории — это часть переговорного процесса, и на данном этапе остается вопрос прекращения огня и другие темы, которые необходимо рассматривать в комплексе, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал данные западных источников о том, что России важно установить контроль над всем Донбассом.

«Территориальный вопрос — это в любом случае вопрос переговоров. У нас есть определенные требования, у нас есть референдумы проведенные, у нас есть требования людей, поэтому вопрос сейчас идет о прекращении огня. Будут ли отодвинуты войска от линии соприкосновения. (…) Будет ли запрет на отправку оружия на Украину. Много нюансов, которые надо рассматривать в комплексе», — сказал Чепа.

Он подчеркнул, что вопрос стоит не только по Донбассу, так как существует целый комплекс требований.

«Украина проигрывает. С точки зрения театра развития военных действий остановка войны очень выгодна украинским войскам. (…) Отвод войск из Донбасса будет справедлив с точки зрения театра военных действий», — уточнил депутат.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Россия якобы изложила свои прежние условия для заключения мирного соглашения по Украине в закрытой ноте, направленной США в минувшие выходные. По словам одного из собеседников агентства, в документе Москва повторила свое требование — установить контроль над всем Донбассом.