Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:47, 22 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о требованиях для мирных переговоров с Украиной

Депутат Чепа: У России есть требования по Украине помимо территорий
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Украинские территории — это часть переговорного процесса, и на данном этапе остается вопрос прекращения огня и другие темы, которые необходимо рассматривать в комплексе, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал данные западных источников о том, что России важно установить контроль над всем Донбассом.

«Территориальный вопрос — это в любом случае вопрос переговоров. У нас есть определенные требования, у нас есть референдумы проведенные, у нас есть требования людей, поэтому вопрос сейчас идет о прекращении огня. Будут ли отодвинуты войска от линии соприкосновения. (…) Будет ли запрет на отправку оружия на Украину. Много нюансов, которые надо рассматривать в комплексе», — сказал Чепа.

Он подчеркнул, что вопрос стоит не только по Донбассу, так как существует целый комплекс требований.

«Украина проигрывает. С точки зрения театра развития военных действий остановка войны очень выгодна украинским войскам. (…) Отвод войск из Донбасса будет справедлив с точки зрения театра военных действий», — уточнил депутат.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Россия якобы изложила свои прежние условия для заключения мирного соглашения по Украине в закрытой ноте, направленной США в минувшие выходные. По словам одного из собеседников агентства, в документе Москва повторила свое требование — установить контроль над всем Донбассом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Цели атаковали «Геранями» и «Кинжалами»

    Россиянин помочился на памятник героям Великой Отечественной войны

    Украинский истребитель сбили в зоне СВО

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Российским пенсионерам предложили необычно разнообразить досуг

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    В Казахстане раскрыли сроки обнародования отчета о крушении самолета AZAL

    Россиянин расстрелял соседей по даче из ружья

    Звезда реалити-шоу раскрыл многомиллионные заработки

    Пенсионеры и подростки стали проблемой для российских надзирателей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости