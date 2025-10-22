Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:52, 22 октября 2025Россия

В России захотели достать из пруда огромный памятник Сталину

В Тюменской области захотели достать из пруда огромный памятник Сталину
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: 72Evgeny / YouTube

В Тюменской области захотели достать из пруда огромный памятник Иосифу Сталину. Об этом сообщает Ura.ru.

Затонувшую фигуру вождя обнаружил один из краеведов. Он уточнил, что речь идет о скульптуре высотой в несколько метров, выполненной из белого гипса.

Глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева заявила, что рассматривается возможность подъема памятника. «Займемся, конечно. Я дам поручение товарищам, чтобы все там посмотрели. Будем разбираться, принимать меры, чтобы нам его достать, восстановить и отремонтировать», — сказала она. Где будет установлен памятник Сталину в этом случае, глава обкома не уточнила.

Ранее в Казани реставратор «позолотил» памятник Владимиру Ленину. Монумент исчез с постамента, после чего появился в обновленном виде, сменив цвет с серебряного на золотой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Цели атаковали «Геранями» и «Кинжалами»

    Россиянин помочился на памятник героям Великой Отечественной войны

    Украинский истребитель сбили в зоне СВО

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Российским пенсионерам предложили необычно разнообразить досуг

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    В Казахстане раскрыли сроки обнародования отчета о крушении самолета AZAL

    Россиянин расстрелял соседей по даче из ружья

    Звезда реалити-шоу раскрыл многомиллионные заработки

    Пенсионеры и подростки стали проблемой для российских надзирателей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости