В России захотели достать из пруда огромный памятник Сталину

В Тюменской области захотели достать из пруда огромный памятник Сталину

В Тюменской области захотели достать из пруда огромный памятник Иосифу Сталину. Об этом сообщает Ura.ru.

Затонувшую фигуру вождя обнаружил один из краеведов. Он уточнил, что речь идет о скульптуре высотой в несколько метров, выполненной из белого гипса.

Глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева заявила, что рассматривается возможность подъема памятника. «Займемся, конечно. Я дам поручение товарищам, чтобы все там посмотрели. Будем разбираться, принимать меры, чтобы нам его достать, восстановить и отремонтировать», — сказала она. Где будет установлен памятник Сталину в этом случае, глава обкома не уточнила.

