Россия
14:07, 22 октября 2025

В российском регионе будут платить за рождение двойни и тройни

В Саратовской области будут платить за рождение двойни и тройни
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: SABINA IZLAKAR / Shutterstock / Fotodom

Жителям Саратовской области будут платить за рождение двойни и тройни. Об этом сообщает РИА Новости.

Местные депутаты приняли закон, согласно которому женщины, у которых единовременно родились двое или трое детей, получат 50 и 100 тысяч рублей соответственно.

Правом на получение выплаты будет обладать один из родителей детей, появившихся на свет с 1 января по 31 декабря 2026 года. Необходимое условия для получения средств — проживание семьи на территории региона.

Ранее в России объявили об увеличении размера пособий по беременности студенткам.

