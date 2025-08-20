Россия
13:42, 20 августа 2025

В России студенткам начнут выплачивать пособия по беременности и родам

Соцфонд России начнет выплачивать пособия по беременности и родам студенткам
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Vital9s / Shutterstock / Fotodom  

Социальный фонд России (СФР) начнет выплачивать пособия по беременности и родам студенткам. Об этом СФР сообщил на своем сайте.

Соцфонд с 1 сентября будет поддерживать выплатами беременных студенток на очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, вузах, а также организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Выплаты не будут зависеть от того, учатся ли они на бюджетной или платной основе.

Пособие студентки смогут оформить через «Госуслуги», в клиентских службах фонда или через МФЦ. В случае очного оформления права на выплаты нужно будет предоставить справку из медицинской организации, которая подтверждает период нетрудоспособности, а также справку из учебного заведения об очной форме обучения.

«Решение о назначении пособия Социальный фонд примет в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления и необходимых сведений. В отдельных случаях срок принятия решения может быть продлен на 20 рабочих дней. Средства будут выплачены в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении пособия», — говорится в сообщении СФР.

Те заявления, которые студентки подали до 1 сентября, рассмотрят образовательные учреждения. В случае если пособие девушкам выплатили по старым правилам, по новым его уже не назначат.

В России в ряде регионов в борьбе за улучшение демографической ситуации ввели выплаты беременным школьницам, а также студенткам. Меры поддержки уже действуют в Брянской, Орловской, Самарской областях, а также в Красноярском и Пермском краях. Медики выступили против таких поощрений, также региональные меры раскритиковали и на федеральном уровне.

Депутат Госдумы Нина Останина назвала выплаты беременным школьницам стимулированием педофилии. В свою очередь, сенатор Елена Перминова заявила, что девушки должны учиться и подходить к созданию семьи осознанно.

