22 октября 2025

В российском регионе ограничат продажу алкоголя

Турчак: В Республике Алтай ограничат продажу алкоголя по выходным и в праздники
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Республике Алтай планируется ограничение продажи алкоголя в будние и выходные дни, а также в праздники. Об этом сообщил глава российского региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Время продажи алкоголя по будням будет сокращено с 11 до 19 часов, в пятницу — до 16 часов, в субботу — до 14 часов», — написал глава республики.

Турчак добавил, что продажа алкоголя будет полностью запрещена по воскресеньям и в выходные дни, а также в магазинах, расположенных в жилых домах. Кроме того, ограничения затронут торговые точки, находящиеся рядом со школами и детскими садами.

Отмечается, что инициатива до конца 2025 года пройдет процедуру оценки. В случае одобрения нормативно-правового акта, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области к 2026 году не останется ни одного алкомаркета.

