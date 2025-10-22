В российском регионе при атаке ВСУ погиб человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе село в Брянской области, в результате один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — сообщил он.

Глава области передал свои искренние соболезнования родственникам погибшего и пожелал пострадавшему как можно скорее поправиться. Кроме того, Богомаз отметил, что всем пострадавшим семьям будет оказана полная поддержка, включая необходимую материальную помощь.

Ранее ВСУ атаковали Дагестан. Как сообщал глава республики Сергей Меликов, над регионом сбили беспилотники, которые пытались атаковать одно из предприятий. Никто не пострадал. Впоследствии стало известно, что один из беспилотников врезался в строящееся здание торгового центра, внутри которого никого не было.