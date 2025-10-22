Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:17, 22 октября 2025Мир

В США усомнились в результатах давления Трампа на Путина

NYT: Давление Трампа на Путина не приносит США результатов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Давление президент США Дональда Трампа на российского лидера Владимира Путина не приносит результатов. Об этом заявил бывший посол США в Польше и высокопоставленный американский дипломат Дэниел Фрид, сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, изменение позиции Белого дома по встрече президентов России и США в Венгрии — очередной пример цикла отношений между двумя лидерами, в котором Трамп намекает на некий дипломатический прорыв, но Путин его якобы останавливает. Уточняется, что Трамп то «обхаживал» российского лидера, то угрожал ему, но так и не предпринял никаких действий, чтобы «наказать» Россию.

«Вопрос в том, поймет ли Трамп, и когда он это сделает, что для достижения желаемых результатов ему нужно оказывать давление на Путина? Путин продолжает играть с ним», — сказал Фрид.

Ранее Трамп заявил, что примет решение, состоится ли саммит с Путиным в Будапеште в ближайшие два дня. Он отметил, что не хотел бы терять время в пустую.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны цели массированных ракетных ударов по Украине

    Россиянам назвали сроки появления очень выгодных вкладов

    Женщина впервые вышла замуж в 76 лет благодаря сайту знакомств

    Пилоты пассажирского самолета совершили аварийную посадку из-за стука в дверь кабины

    В ворота Секретной службы США у Белого дома въехал автомобиль

    Канада отменила контракт на поставку Киеву бронетранспортеров

    Объяснено отношение Трампа к конфликту на Украине

    Сальдо раскрыл тактику ВСУ на случай боев в Херсоне

    Интересующийся движением по Транссибу россиянин попал под статью о госизмене

    Оглашен приговор за проверку адреса российского военнослужащего

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости