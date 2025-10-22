Мир
09:41, 22 октября 2025Мир

В Уганде произошло страшное ДТП

В Уганде более 60 человек стали жертвами страшного ДТП
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Miriam Watsemba / Reuters

63 человека стали жертвами аварии с участием четырех автомобилей, включая два автобуса, в Уганде. Об этом сообщает местная полиция на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По данным полиции, ДТП произошло на трассе между столицей государства Кампалой и городом Гулу. Правоохранители указали, что столкнулись два автобуса, внедорожник и грузовик.

По предварительным данным, водитель одного из автобусов пытался обогнать грузовик, однако в этот же момент с противоположного направления другой автобус намеревался обогнать внедорожник. Как следствие, автобусы совершили лобовое столкновение, после чего два других автомобиля также попали в аварию.

Полиция сообщила, что подтвержденными жертвами страшного ДТП стали 63 человека.

20 октября колонна автомобилей армии США столкнулась с микроавтобусом в Польше. В результате аварии пострадали трое американских военнослужащих и водитель микроавтобуса.

    Все новости