22 октября 2025

В ворота Секретной службы США у Белого дома въехал автомобиль

В Вашингтоне у Белого дома автомобиль въехал в ворота Секретной службы США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Leyden / Getty Images

В Вашингтоне автомобиль въехал в ворота штаб-квартиры Секретной службы США, расположенной у Белого дома. Об этом американское охранное ведомство сообщило на своей официальной странице в Х.

«Примерно в 22:37 (5:37 мск) человек въехал на автомобиле в ворота Секретной службы», — говорится в публикации.

Секретная служба также указала, что водителю авто не удалось скрыться, его задержали.

29 сентября сотрудники Секретной службы США задержали мужчину, который предпринял попытку перелезть через забор Белого дома.

