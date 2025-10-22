Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:28, 22 октября 2025Забота о себе

Вероятность заражения ВИЧ во время маникюра оценили

Врач Сухарева: Вероятность заражения ВИЧ во время маникюра практически нулевая
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yekatseryna Netuk / Shutterstock / Fotodom  

Терапевт Ольга Сухарева оценила вероятность заражения ВИЧ во время маникюра. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Вероятность этого события практически нулевая и допускается только при грубых нарушениях правил асептики и антисептики», — заявила Сухарева. По ее словам, заразиться можно только в том случае, если после другого человека мастер не обработал инструменты и сделал свою работу окровавленными приборами.

Материалы по теме:
«Шарлатаны обещают от всего исцелить» Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
«Шарлатаны обещают от всего исцелить»Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
26 июня 2019
«Инсульт может стать первым и последним симптомом» Коронавирус стремительно меняется. Сможет ли мир его победить?
«Инсульт может стать первым и последним симптомом»Коронавирус стремительно меняется. Сможет ли мир его победить?
18 мая 2020
Четвертый по алфавиту, но главный по значению. Все, что вам нужно знать о витамине D
Четвертый по алфавиту, но главный по значению.Все, что вам нужно знать о витамине D
20 января 2022

Вирус, продолжила врач, в окружающей среде быстро погибает, он очень чувствителен к средствам для обработки инструментов, а в капле крови живет одни сутки. «Чего нельзя сказать про вирусы гепатита B и C. Они живут вне организма до недели, а в капле крови — даже несколько месяцев. Заразность гепатита B в 100 раз выше, чем ВИЧ», — добавила Сухарева.

Ранее инфекционист Вера Сережина рассказала, как подготовиться к сезону простуд. Для этого она предложила включить в рацион облепиху.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Цели атаковали «Геранями» и «Кинжалами»

    Россиянин помочился на памятник героям Великой Отечественной войны

    Украинский истребитель сбили в зоне СВО

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Российским пенсионерам предложили необычно разнообразить досуг

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    В Казахстане раскрыли сроки обнародования отчета о крушении самолета AZAL

    Россиянин расстрелял соседей по даче из ружья

    Звезда реалити-шоу раскрыл многомиллионные заработки

    Пенсионеры и подростки стали проблемой для российских надзирателей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости