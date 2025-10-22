Вероятность заражения ВИЧ во время маникюра оценили

Врач Сухарева: Вероятность заражения ВИЧ во время маникюра практически нулевая

Терапевт Ольга Сухарева оценила вероятность заражения ВИЧ во время маникюра. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Вероятность этого события практически нулевая и допускается только при грубых нарушениях правил асептики и антисептики», — заявила Сухарева. По ее словам, заразиться можно только в том случае, если после другого человека мастер не обработал инструменты и сделал свою работу окровавленными приборами.

Вирус, продолжила врач, в окружающей среде быстро погибает, он очень чувствителен к средствам для обработки инструментов, а в капле крови живет одни сутки. «Чего нельзя сказать про вирусы гепатита B и C. Они живут вне организма до недели, а в капле крови — даже несколько месяцев. Заразность гепатита B в 100 раз выше, чем ВИЧ», — добавила Сухарева.

