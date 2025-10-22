Видео с реакцией брата на откровенное платье сестры стало вирусным в сети

Видео с реакцией брата на откровенное платье сестры, блогерши Рэйчел ван Вервен стало вирусным в сети. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах девушка предстала во время ужина в кафе. Она позировала в облегающем черном платье с глубоким вырезом, частично обнажающим грудь, и белом пиджаке. При этом родственник ван Вервен схватился за край ее декольте и потянул вверх, чтобы прикрыть бюст.

Ролик набрал 42,8 миллиона просмотров и смутил зрителей. «Это очень странно», «Зачем брату так трогать сестру», «Жутко», «Отвратительно», «Абсолютно неуместно», — заявили юзеры.

