Во Франции назвали ЕС «самым опасным куском дерьма на Земле»

Французский политик Филиппо назвал ЕС самым опасным куском дерьма на Земле
Виктория Кондратьева
Фото: Barbara Neyman / Globallookpress.com

Тоталитарный и милитаризованный Европейский союз (ЕС) представляет серьезную угрозу для суверенитета стран Европы. Об этом заявил в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Так политик прокомментировал заявление еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, призвавшего предоставить Еврокомиссии полномочия по контролю и надзору за крупными европейскими оборонными проектами.

«Все понимают, что это означает: постепенное, все более быстрое продвижение к "европейской армии", конец национальных армий и национальной оборонной промышленности! Это тоталитарное и милитаризованное европейское государство — самый опасный кусок дерьма, который только может существовать на Земле!» — написал Филиппо.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует запустить совместные проекты по беспилотникам и противовоздушной обороне в рамках пятилетнего плана по перевооружению континента и «сдерживанию» России. Инициатива предполагает, что к концу 2027 года 40 процентов европейских оборонных закупок будет осуществляться совместно, что более чем вдвое превышает нынешний показатель.

