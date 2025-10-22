Бывший СССР
Военкор назвал последствие продвижения российских войск в Запорожской области

Коц: Взятие Павловки усилит наступление ВС России на Запорожье с востока
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Взятие Павловки в Запорожской области усилит продвижение Вооруженных сил (ВС) России на город Запорожье с востока. Об этом рассказал военкор Александр Коц в Telegram-канале.

Село Павловка расположено в десяти километрах к востоку от Степногорска. Этот город является последним рубежом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед Запорожьем. Соответственно, взятие села Павловка усилит положение российских войск на востоке Запорожской области.

Коц также прокомментировал значение взятия села Ивановка в Днепропетровской области. По его словам, это откроет выход на трассу, которая играет для ВСУ важную роль с точки зрения логистики.

Ранее Минобороны России сообщило о взятии подразделениями ВС России населенного пункта Павловка в Запорожской области. Контроль над селом установили военнослужащие группировки войск «Восток».

