Экономика
22:23, 22 октября 2025Экономика

Жильцам российского дома пришлось спать в дождевиках из-за протечек

В Волгограде жильцы бывшего общежития спят в дождевиках из-за дырявой крыши
Виктория Клабукова

Фото: Stoker_Studio / Shutterstock / Fotodom

В Волгограде жильцы одного из домов вынуждены спать в дождевиках. О состоянии конструкций в здании пишет портал V102.RU.

Речь идет о бывшем общежитии чулочно-трикотажной фабрики имени Крупской, который располагается на улице Чебышева. С наступлением дождей в здании начинает протекать кровля, и такие протечки наблюдаются в доме уже несколько лет. В квартирах по всем комнатам расставлены тазики, тогда как самим жильцам приходится кутаться в дождевики даже ночью. Как показала проверка областной прокуратуры, с 2015 года в аварийном состоянии находится и кровля, и инженерные сети. В управляющей компании протечки объясняют наличием стиральных машин в квартирах. Между тем обслуживающая дом компания может потерять лицензию — в июле с соответствующим требованием в суд обратилась Госжилинспекция.

Ранее на дождь в квартирах пожаловались жильцы дома в Барнауле. В доме талой водой затопило весь третий этаж. Собственники рвались сами решить проблему и почистить прохудившуюся крышу своими силами, однако доступ к ней закрыт коммунальщиками.

