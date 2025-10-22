Силовые структуры
Возле ГИБДД в Москве открыли точку по продаже водительских прав

СК задержал в Москве двух подозреваемых в продаже водительских прав
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве возле здания ГИБДД на улице Твардовского силовики накрыли точку по незаконной продаже водительских прав. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Задержаны двое подозреваемых. В настоящее время выясняются личности их сообщников.

Возбуждено уголовное дело по статье о взяточничестве. По данным следствия, в сентябре москвич нашел в интернете объявление о возможности получения водительского удостоверения без экзамена. Он связался с продавцом, который запросил за услугу 210 тысяч рублей. Для оформления прав москвич отправил ему фотографию, паспортные данные и аванс в размере 20 тысяч рублей. В ходе переговоров цена прав выросла до 230 тысяч рублей.

8 октября подозреваемый приехал в подразделение ГАИ на улице Твардовского и получил водительское удостоверение на свое имя с категориями «В», «В1» и «М». Он также передал деньги для взяток сотрудникам ведомства, помогавшим в оформлении документа.

Преступление раскрыто при содействии управления собственной безопасности МВД России.

Ранее сообщалось, что двух полицейских из Самарской области заподозрили в незаконной выдаче водительских удостоверений мигрантам.

