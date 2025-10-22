Возлюбленная Павла Дурова снялась в бюстгальтере и с сумкой за десятки тысяч рублей

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова снялась в бюстгальтере и мини-юбке

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова снялась в откровенном виде с аксессуаром за десятки тысяч рублей. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница предпринимателя предстала перед камерой в спортивном черном бюстгальтере с тонкими бретелями и мини-юбке в тон. Также она надела и расстегнула коричневую кофту итальянского бренда Miu Miu и взяла с собой плетеную сумку данной марки. Стоимость последней на сайте продажи брендовых вещей Level Shoes составляет 8,3 тысячи дирхамов (примерно 185 тысяч рублей).

Кроме того, девушка дополнила образ украшениями французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels.

