ВС России атаковали Харьков

ВС России нанесли несколько ударов по Харькову и Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли несколько ударов по Харькову и Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Прилеты в Холодногорском и Шевченковском районах», — рассказал местный житель.

По информации канала, российские войска атакуют объекты инфраструктуры и места расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Авторы канала добавили, что ВС России ведут наступление в Харьковской области сразу на нескольких направлениях.

Ранее стало известно о прилете дальнобойной авиабомбы по Харькову. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что это могла быть модифицированная корректируемая авиабомба (КАБ). По его словам, такое оружие представляет угрозу для всей Украины.