12:45, 22 октября 2025Наука и техника

Выявлена неочевидная причина развития деменции

AJP: Микропластик повреждает сосуды мозга, провоцируя деменцию
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: chayanuphol / Shutterstock / Fotodom

В новом обзоре, опубликованном в American Journal of Pathology (AJP), нейропатолог Элейн Беарер впервые показала, что микропластик может играть роль в развитии сосудистой деменции — одной из самых распространенных, но малоизученных форм старческого слабоумия.

С помощью усовершенствованной микроскопии исследовательница обнаружила мельчайшие пластиковые частицы в сосудах и тканях мозга людей, страдавших деменцией. Анализ показал: эти загрязнители могут вызывать или усиливать повреждения сосудов, провоцируя микроинсульты, кровоизлияния и утолщение артерий.

Беарер предложила новую классификацию сосудистой деменции, выделив несколько типов повреждений сосудов — от утолщения артерий до микрокровоизлияний и отложений бета-амилоида, характерных также для болезни Альцгеймера. Анализ тканей показал, что во многих случаях эти патологические изменения сопровождались присутствием микропластика в стенках сосудов и белом веществе мозга. По мнению ученых, именно микрочастицы пластика могут запускать воспаление, нарушать эластичность сосудов и усугублять процессы, ведущие к нейродегенерации.

Исследователи подчеркивают: если связь подтвердится, это станет еще одним доказательством того, что загрязнение окружающей среды напрямую влияет на здоровье человека — вплоть до структуры и функций мозга.

Ранее ученые выяснили, что даже небольшое снижение уровня холестерина в крови может снизить риск деменции.

