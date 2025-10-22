Загадочный объект рухнул на землю из космоса на глазах у шахтеров

В Австралии загадочный объект рухнул из космоса на землю на глазах у шахтеров в пустыне Пилбара. Об этом пишет Daily Star.

Крупный огненный шар пронесся по небу и упал в районе города Ньюман, штат Западная Австралия, днем в субботу, 18 октября. Свидетелями падения объекта стали местные шахтеры. На месте происшествия они обнаружили оплавленную груду метала. Прибывшие по вызову сотрудники полиции заявили, что упавший объект является куском космического мусора.

Позже эксперты подтвердили, что в Ньюмане, скорее всего, упал топливный бак китайской ракеты «Цзелун», запущенной в сентябре. После отделения от ракеты топливный бак кружил по орбите, а затем вошел в атмосферу, но не сгорел в ней полностью. Космический археолог Элис Горман заявил, что в последнее время падение подобных объектов стало настолько частым, что им даже дали специальное прозвище — космические шары.

При этом специалисты по космосу и авиакомпании обеспокоены ростом таких инцидентов, так как обломки космического мусора часто входят в атмосферу по непредсказуемым траекториям, и их падение может привести к катастрофе.

Ранее сообщалось, что на территорию фермы в городе Пуэрто-Тироль в Аргентине упал крупный цилиндрический объект неизвестного происхождения, покрытый волокнистым материалом. Предполагается, что это одна из ступеней аппарата компании SpaceX.