10:50, 22 октября 2025

Заявление Трампа о решении по встрече с Путиным объяснили

Политолог Асафов: Не стоит относиться серьезно к заявлениям Трампа о сроках
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп волен делать любые заявления по поводу встречи с российским лидером Владимиром Путиным, однако все знают, что идет ее подготовка. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Александр Асафов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что примет решение, состоится ли саммит с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште. На это ему нужно два дня.

«Я бы не относился серьезно к подобным заявлениям, поскольку нам понятно, что идет согласование на уровне [госсекретаря США Марка] Рубио и [министра иностранных дел России Сергея] Лаврова, обсуждение будущей повестки, как об этом говорит [пресс-секретарь президента России] Дмитрий Песков. Есть много подготовительной работы, которая должна привести сначала к контактам подготовительным, опять же на уровне Рубио и Лаврова и, возможно, на уровне главы РФПИ Кирилла Дмитриева с кем-то», — прокомментировал политолог.

Асафов отметил, что озвученные Трампом два дня могут превратиться в один или в десять. По мнению эксперта, это совершенно не принципиально и американский президент совершенно волен в подобных высказываниях.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил сообщения СМИ о предстоящем саммите Россия — США в Венгрии. Подготовка к мероприятию продолжается, заверил он.

