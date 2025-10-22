Путешествия
11:21, 22 октября 2025Путешествия

Женщина упала в 30-метровый каньон с подвесного моста во время экскурсии

Туристка из США упала в 30-метровый каньон Линн во время экскурсии в Канаде
Алина Черненко

Фото: Marcus Siebert / imagebroker.com / Globallookpress.com

Туристка из США сорвалась с подвесного моста и упала в 30-метровый каньон Линн во время экскурсии в Канаде. Подробности истории приводит издание North Shore News.

По данным полиции, женщина примерно 50 лет получила травму головы и открытый перелом ноги. Спасатели предположили, что американка сошла с тропы, перелезла через защитное ограждение каньона и поскользнулась.

Чтобы оказать помощь пострадавшей и подготовить ее к эвакуации, сотрудники пожарно-спасательной службы Северного Ванкувера спустились в каньон по канату. Затем женщину подняли на вертолете и доставили в больницу.

После инцидента помощник начальника оперативного отдела пожарно-спасательной службы Райан Стюарт призвал других посетителей каньона Линн не сходить с обозначенных троп.

«Не перелезайте через ограждения. Они установлены для защиты населения… Тропы безопасны, если люди не сходят с них», — подчеркнул он.

Ранее испанская туристка провалилась внутрь 4000-летней пирамиды в Египте. Путешественница поскользнулась на деревянном пандусе в узком коридоре и упала на глубину 80 метров.

