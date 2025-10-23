Ценности
19-летняя внучка Александра Маслякова опубликовала фото в откровенном корсете

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @maslyakovaat

Внучка советского и российского телеведущего Александра Маслякова Таисия Маслякова опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

19-летняя родственница артиста предстала в укороченном черном корсете с цветочным принтом и глубоким декольте, демонстрирующим грудь.

Поверх него девушка надела пиджак в тон образу. В то же время она собрала волосы в низкий хвост и нанесла яркий макияж с графическими стрелками.

В августе внучка Маслякова показала откровенное фото. Таисия Маслякова позировала перед камерой в белом корсете, который обнажал ее плечи. При этом она наклонилась, продемонстрировав глубокое декольте.

