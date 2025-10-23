23 октября в России празднуют День работника ювелирной и алмазогранильной промышленности Якутии. В мире в этот день отмечают Мeждунapoдный дeнь cнeжнoгo бapca и Дeнь ocвeдoмленнocти o cиндpoмe Кaбуки. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 23 октября — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День работника ювелирной и алмазогранильной промышленности в Якутии
23 октября 1992 года в Сунтарском улусе Якутии впервые был огранен первый бриллиант. К этому событию и приурочен праздник, который официально отмечается в России с 2009 года.
Сейчас ювелирно-гранильная отрасль играет важнейшую роль в экономике региона. Якутские бриллианты и ювелирные изделия местного производства высоко ценятся как на российском, так и на международном рынках.
Праздники в мире
Мeждунapoдный дeнь cнeжнoгo бapca
Праздник был учрежден в Киргизии в 2013 году на Всемирном форуме по сохранению снежного барса. Во всех странах, на территории которых проживают снежные барсы, они признаны редким или исчезающим видом и занесены в Красную книгу.
По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), в России насчитывается от 70 до 90 особей, по всему миру численность снежных барсов не превышает четырех тысяч особей.
Дeнь ocвeдoмленнocти o cиндpoмe Кaбуки
Синдром Кабуки — редкое генетическое заболевание, которое сопровождается недостаточностью роста, скелетными аномалиями и задержкой умственного развития. Из-за мутации в генах лицо больного приобретает своеобразные черты: длинные глазные щели, выворот нижнего века, большие оттопыренные уши, брови в форме арок. Таким образом выражение лица напоминает грим актеров японского театра Кабуки, отсюда и название синдрома.
Официально синдром Кабуки был открыт в 1981 году. В настоящее время заболевание встречается один раз на 32 000 новорожденных детей. Дeнь ocвeдoмленнocти призван помочь семьям преодолеть трудности социальной адаптации, которые возникают у детей с синдромом Кабуки.
Какие еще праздники отмечают в мире 23 октября
- Дeнь paбoтникoв peклaмы;
- День организаторов мероприятий;
- День летчика в Бразилии.
Какой церковный праздник 23 октября
День памяти мучеников Евлампия и Евлампии Никомидийских
Согласно преданию, Евлампий и его сестра Евлампия жили в начале IV века в Никомедии. Когда император Максимиан издал указ казнить каждого христианина, Евлампий возмутился — вместо борьбы с иноземными врагами правитель вооружился против своих же подданных.
За эти слова юношу повели на суд — Евлампию было велено отречься от своей веры. Получив отказ, власти долго истязали святого. Внезапно Евлампий выразил желание посетить языческий храм — в капище Марса он прочитал молитву, после чего идол рухнул. Пораженный чудом народ уверовал в единого Бога, а Евлампия вновь подвергли пыткам. В это время его сестра заявила, что она тоже христианка. Так, они оба приняли мученичество от рук палачей.
Какие еще церковные праздники отмечают 23 октября
- День памяти преподобного Амвросия Оптинского;
- День памяти святителя Амфилохия, епископа Печерского;
- Собор Волынских святых;
- День памяти святителя Иннокентия (Смирнова);
- День памяти блаженного Андрея Тотемского.
Приметы на 23 октября
По народному календарю 23 октября — День Евлампия Зимоуказателя. В это время на Руси наблюдали за природными явлениями и пытались предсказать по ним зиму.
- Куда показывают концы месяца на небе — оттуда и придет холодный ветер.
- Если накануне 23 октября не ударили морозы, зима придет не раньше чем через четыре недели.
- Дождь на Евлампия предвещает долгую и снежную зиму.
Кто родился 23 октября
Райан Рейнольдс (49 лет)
Канадско-американский актер широко известен по роли супергероя Дэдпула. Также Рейнольдс снимался в картинах «Король вечеринок», «Погребенный заживо», «Блэйд: Троица», «Зеленый Фонарь», «Призрачная шестерка», «Ужас Амитивилля» и многих других. С 2021 года Рейнольдс является совладельцем валлийского футбольного клуба «Рексхэм».
Эмилия Кларк (39 лет)
Британская актриса стала всемирно известной благодаря роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов». В числе других знаковых работ — роли в фильмах «До встречи с тобой», «Терминатор: Генезис», «Хан Соло. Звездные войны: Истории». В 2019 году журнал Time назвал Эмилию Кларк одной из «100 самых влиятельных людей в мире».
Кто еще родился 23 октября
- Пеле (1940-2022) — бразильский футболист, трехкратный чемпион мира;
- Джанни Родари (1920-1980) — итальянский детский писатель, автор «Приключений Чиполлино»;
- Илья Франк (1908-1990) — советский физик, лауреат Нобелевской премии;
- Юрий Саульский (1928-2003) — советский композитор, народный артист РСФСР.