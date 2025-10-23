23 октября в России празднуют День работника ювелирной и алмазогранильной промышленности Якутии. В мире в этот день отмечают Мeждунapoдный дeнь cнeжнoгo бapca и Дeнь ocвeдoмленнocти o cиндpoмe Кaбуки. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 23 октября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День работника ювелирной и алмазогранильной промышленности в Якутии

23 октября 1992 года в Сунтарском улусе Якутии впервые был огранен первый бриллиант. К этому событию и приурочен праздник, который официально отмечается в России с 2009 года.

Сейчас ювелирно-гранильная отрасль играет важнейшую роль в экономике региона. Якутские бриллианты и ювелирные изделия местного производства высоко ценятся как на российском, так и на международном рынках.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Праздники в мире

Мeждунapoдный дeнь cнeжнoгo бapca

Праздник был учрежден в Киргизии в 2013 году на Всемирном форуме по сохранению снежного барса. Во всех странах, на территории которых проживают снежные барсы, они признаны редким или исчезающим видом и занесены в Красную книгу.

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), в России насчитывается от 70 до 90 особей, по всему миру численность снежных барсов не превышает четырех тысяч особей.

Фото: Eric Baccega / imagebroker.com / Globallookpress.com

Дeнь ocвeдoмленнocти o cиндpoмe Кaбуки

Синдром Кабуки — редкое генетическое заболевание, которое сопровождается недостаточностью роста, скелетными аномалиями и задержкой умственного развития. Из-за мутации в генах лицо больного приобретает своеобразные черты: длинные глазные щели, выворот нижнего века, большие оттопыренные уши, брови в форме арок. Таким образом выражение лица напоминает грим актеров японского театра Кабуки, отсюда и название синдрома.

Официально синдром Кабуки был открыт в 1981 году. В настоящее время заболевание встречается один раз на 32 000 новорожденных детей. Дeнь ocвeдoмленнocти призван помочь семьям преодолеть трудности социальной адаптации, которые возникают у детей с синдромом Кабуки.

Какие еще праздники отмечают в мире 23 октября

Дeнь paбoтникoв peклaмы;

День организаторов мероприятий;

День летчика в Бразилии.

Какой церковный праздник 23 октября

День памяти мучеников Евлампия и Евлампии Никомидийских

Согласно преданию, Евлампий и его сестра Евлампия жили в начале IV века в Никомедии. Когда император Максимиан издал указ казнить каждого христианина, Евлампий возмутился — вместо борьбы с иноземными врагами правитель вооружился против своих же подданных.

За эти слова юношу повели на суд — Евлампию было велено отречься от своей веры. Получив отказ, власти долго истязали святого. Внезапно Евлампий выразил желание посетить языческий храм — в капище Марса он прочитал молитву, после чего идол рухнул. Пораженный чудом народ уверовал в единого Бога, а Евлампия вновь подвергли пыткам. В это время его сестра заявила, что она тоже христианка. Так, они оба приняли мученичество от рук палачей.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 23 октября

День памяти преподобного Амвросия Оптинского;

День памяти святителя Амфилохия, епископа Печерского;

Собор Волынских святых;

День памяти святителя Иннокентия (Смирнова);

День памяти блаженного Андрея Тотемского.

Приметы на 23 октября

По народному календарю 23 октября — День Евлампия Зимоуказателя. В это время на Руси наблюдали за природными явлениями и пытались предсказать по ним зиму.

Куда показывают концы месяца на небе — оттуда и придет холодный ветер.

Если накануне 23 октября не ударили морозы, зима придет не раньше чем через четыре недели.

Дождь на Евлампия предвещает долгую и снежную зиму.

Кто родился 23 октября

Фото: Hollie Adams / Reuters

Канадско-американский актер широко известен по роли супергероя Дэдпула. Также Рейнольдс снимался в картинах «Король вечеринок», «Погребенный заживо», «Блэйд: Троица», «Зеленый Фонарь», «Призрачная шестерка», «Ужас Амитивилля» и многих других. С 2021 года Рейнольдс является совладельцем валлийского футбольного клуба «Рексхэм».

Британская актриса стала всемирно известной благодаря роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов». В числе других знаковых работ — роли в фильмах «До встречи с тобой», «Терминатор: Генезис», «Хан Соло. Звездные войны: Истории». В 2019 году журнал Time назвал Эмилию Кларк одной из «100 самых влиятельных людей в мире».

Кто еще родился 23 октября