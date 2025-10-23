Интернет и СМИ
12:54, 23 октября 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев пожаловался на идиотизм в российской журналистике

Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Популярный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал идиотизмом требование к СМИ ставить сноски и примечания при упоминании иноагентов и запрещенных в стране организаций. На эту особенность отечественной журналистики он пожаловался в обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев прокомментировал новость о том, что ФСБ начала следственные действия в отношении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и его пособников. Блогер отметил, что материал на эту тему, с которым он ознакомился, содержал большое количество звездочек и сносок, поскольку в нем упоминались лица из реестра иноагентов и нежелательные в России организации.

Лебедев счел требование к журналистам ставить подобные сноски и примечания проявлением бюрократии. «Абсолютный идиотизм, который, я надеюсь, будет одним росчерком пера в какой-то момент полностью исключен. (...) Когда в средстве массовой информации вместо текста одни звездочки и сноски, это, конечно, никуда не годится», — посетовал дизайнер.

Ранее Лебедев обвинил в пропаганде британское СМИ «Би-би-си». Он призвал зрителей критически относиться к информации в прессе.

