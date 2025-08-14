Интернет и СМИ
19:54, 14 августа 2025

Артемий Лебедев словами «вонючая пропаганда» раскритиковал западное СМИ

Артемий Лебедев обвинил британское «Би-би-си» в пропаганде из-за статьи о Конго
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев обвинил в пропаганде британское средство массовой информации (СМИ) «Би-би-си». В выпуске обзора новостей, доступном в VK Видео, он раскритиковал статью издания о соглашении футбольного клуба «Барселона» с Демократической республикой (ДР) Конго.

Речь идет о материале под заголовком «"Барселона" заключила спонсорский контракт с раздираемой войной ДР Конго», который вышел на сайте «Би-би-си» в конце июля. Лебедев раскритиковал тот факт, что западное издание привлекло внимание к военному конфликту в статье, которая посвящена совершенно иной теме.

«Вот как работает гнусная вонючая западная пропаганда. Они тебе рассказывают, что какая-то страна охвачена войной и поэтому она типа не имеет морального права тратить 50 миллионов долларов на футбольный клуб "Барселона"», — заявил блогер. При этом он выразил уверенность, что журналисты «Би-би-си» не стали бы аналогичным образом выстраивать похожий материал про Израиль и упоминать в нем войну в секторе Газа.

Дизайнер также призвал зрителей критически относиться к информации в СМИ. «Когда тебе вот так вот склеивают это все в заголовке, нужно обязательно за этим четко следить», — добавил он.

Ранее Лебедев заявил, что либеральные СМИ, в том числе иностранные, намеренно выставляют Россию в своих материалах мрачной страной. Блогер отметил, что выписывал себе цитаты из разных изданий, доказывающие его точку зрения.

