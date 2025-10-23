Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:47, 23 октября 2025Россия

Россия подверглась массированной атаке ВСУ на фоне отказа Трампа встречаться с Путиным

Минобороны: Средствами ПВО над регионами России сбиты 32 украинских БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

С восьми часов утра до полудня по московскому времени Россия подверглась массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) — были атакованы семь регионов. Это следует из сообщения российского Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, под удар беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попали Калужская, Брянская, Белгородская, Курская и Оренбургская области, а также Крым и Московский регион. Всего по перечисленным регионам ВСУ выпустили 32 БПЛА, все они были нейтрализованы системой противовоздушной обороны (ПВО).

Массированная атака на российские регионы была совершена на фоне отказа президента США Дональда Трампа встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, а также после заявлений Владимира Зеленского о неготовности идти на территориальные уступки.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев анонсировал изменение хода спецоперации. По его словам, благодаря отмене встречи Путина и Трампа, Вооруженные силы России могут начать наносить более массированные удары по Украине.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев анонсировал изменение хода спецоперации

    Собравшийся выступить в Москве американский рэпер рассказал о психическом расстройстве

    Украина перестала запасать газ

    Россиян предостерегли от уловок мошенников при аренде жилья

    Природные катастрофы достигли рекорда по причинению ущерба

    Джастина Бибера назвали самым стильным мужчиной

    Российскому блогеру дали срок по делу о крупном мошенничестве

    У экс-главы излюбленного туристами российского города изъяли имущество на миллиард

    В регионе России захотели запретить пропаганду абортов

    Глава МИД Венгрии заявил об одержимости ЕС войной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости