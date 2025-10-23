Россия подверглась массированной атаке ВСУ на фоне отказа Трампа встречаться с Путиным

Минобороны: Средствами ПВО над регионами России сбиты 32 украинских БПЛА

С восьми часов утра до полудня по московскому времени Россия подверглась массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) — были атакованы семь регионов. Это следует из сообщения российского Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, под удар беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попали Калужская, Брянская, Белгородская, Курская и Оренбургская области, а также Крым и Московский регион. Всего по перечисленным регионам ВСУ выпустили 32 БПЛА, все они были нейтрализованы системой противовоздушной обороны (ПВО).

Массированная атака на российские регионы была совершена на фоне отказа президента США Дональда Трампа встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, а также после заявлений Владимира Зеленского о неготовности идти на территориальные уступки.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев анонсировал изменение хода спецоперации. По его словам, благодаря отмене встречи Путина и Трампа, Вооруженные силы России могут начать наносить более массированные удары по Украине.