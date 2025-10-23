Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:45, 23 октября 2025Интернет и СМИ

Багаж экс-ведущего Первого канала проверили на бриллианты из Лувра

Историк моды Васильев заявил о досмотре багажа в США после ограбления Лувра
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Бывший ведущий телепередачи «Модный приговор» на Первом канале, историк моды Александр Васильев рассказал о проверке его багажа после ограбления Лувра. Об инциденте он рассказал в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он уточнил, что его задержали при въезде в США. Досмотр багажа занял около 20 минут. После чемоданы вернули со словами «багаж ваш проверили, бриллиантов из Лувра в нем нет», добавил Васильев.

19 октября неизвестные проникли в Лувр. Они надели желтые рабочие жилеты и под предлогом проведения ремонтных работ прошли в галерею Аполлона, где за несколько минут похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона. Из-за ограбления 19 октября Лувр понес ущерб в размере 88 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил об отмене встречи с Путиным

    В российском регионе уничтожили восемь украинских беспилотников

    Багаж экс-ведущего Первого канала проверили на бриллианты из Лувра

    Девушка провела минуту в доме бойфренда и перестала отвечать на его звонки

    Генсек НАТО заявил о готовности сбивать самолеты России только в случае угрозы

    Украина начала обсуждать с ЕС варианты решения конфликта

    В США раскрыли план Трампа против России

    Число погибших при взрыве в Копейске выросло

    Названы главные недостатки смартфонов Google

    Вечно занятым людям подсказали способ найти время для секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости