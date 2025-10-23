Банк России понизил курсы доллара и евро

Банк России: Курс доллара понижен до 81,269 рубля

Банк России понизил курсы доллара, евро и юаня на 24 октября. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Стоимость доллара на указанную дату составила 81,269 рубля, а евро — 94,3889 рубля. Что касается китайской валюты, то ее курс определен в 11,3733 рубля.

На 23 октября котировки доллара, евро и юаня составляли: 81,6549, 94,7543 и 11,4541 рубля соответственно.

Октябрьский рост курса рубля специалисты объяснили продажей валюты со стороны экспортеров, которые до этого активно накапливали ее, ожидая ослабления геополитической напряженности и более стремительного уменьшения ключевой ставки Банка России. Между тем эти надежды не оправдались. Более того, аналитики не считают, что укрепление рубля окажется долгосрочным. Есть прогнозы, что к концу года курс может откатиться до 85 рублей за доллар, 12 рублей за юань и 100 рублей за евро.

Министр финансов России Антон Силуанов назвал причиной укрепления рубля жесткую денежно-кредитную политику регулятора, из-за которой в стране стало меньше импорта.