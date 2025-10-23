Культура
11:23, 23 октября 2025

Брижит Бардо резко ответила на слухи о своей смерти

Актриса Брижит Бардо заявила, что новости о ее смерти распространил идиот
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Charles Platiau / File Photo / Reuters

Французская актриса Брижит Бардо вышла на связь после известий о выписке из больницы и резко ответила на слухи о своей смерти. Соответствующий пост появился на ее странице в соцсети X.

«Не знаю, какой идиот распространил эту фейковую новость о моей кончине, но знайте, что со мной все в порядке, и я не собираюсь уходить на покой», — написала 91-летняя артистка.

Поводом для опровержения слухов послужил пост популярного французского блогера Акабабе, специализирующегося на новостях о знаменитостях. Он заявил, что культовой актрисы не стало.

В октябре сообщалось, что Брижит Бардо испытывает серьезные проблемы со здоровьем и уже три недели лежит в больнице.

В этом году актриса уже лежала в больнице: в апреле ее срочно госпитализировали из-за тяжелой дыхательной недостаточности.

    Все новости