Буллингом в российской школе заинтересовались силовики

В Иркутске следователи возбудили дело после видео с избиением школьницы

В Иркутске следователи возбудили уголовное дело после видео с избиением школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России по региону.

Дело возбудили по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Проводятся процессуальные проверки и следственные действия.

На кадрах, выявленных в ходе мониторинга соцсетей, две девочки преследуют сверстницу, наносят ей удары ногами в спину, от которых она падает. Автор публикации утверждает, что пострадавшая длительное время подвергается буллингу (травле) в школе.

Ранее в Тульской области школьницы издевались над девочкой с инвалидностью, снимая ее на телефон.