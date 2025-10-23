Интернет и СМИ
15:52, 23 октября 2025

Бузову взломали и довели до слез

Ведущая и певица Ольга Бузова заявила, что ее аккаунт в Instagram взломали
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила, что ее аккаунт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) взломали. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Певица, которую взломщики довели до слез, обратилась к подписчикам и предупредила, что потеряла доступ к своему аккаунту в соцсети. Бузова попросила читателей не следовать призывам из публикаций и, в частности, никому не переводить деньги. Она добавила, что пытается вернуть доступ к странице, но пока не может этого сделать.

Также Бузова призналась, что ее возмутило содержание постов, которые мошенники публикуют на ее странице в Instagram. По словам ведущей, речь идет о посте, в котором утверждается, что она бесплодна и усыновила ребенка. «Меня просто трясет. Мрази, просто мрази. Такие выставлять посты от моего имени. Такие писать вещи, про бесплодие. Ну это просто уже за гранью человеческого понимания», — высказалась певица в слезах и назвала происходящее отвратительным.

Ранее популярная российская блогерша Оксана Самойлова также рассказала, что ее страницу в Instagarm взломали. Она заявила, что напишет заявление в полицию.

.
