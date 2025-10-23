Бывший СССР
Бывший премьер Украины объяснил отсутствие массовых выступлений в Одессе

Азаров: Массовых выступлений в Одессе не будет из-за репрессий
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Массовых выступлений жителей Одессы на фоне конфликта президента Украины Владимира Зеленского и мэра Геннадия Труханова не будет из-за проводившихся в городе репрессий. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что раньше Одесса была не только русскоговорящим городом, но и практически городом с огромным русским влиянием. При этом, по словам политика, за 11 лет после государственного переворота 2014-го года на Украине административные должности в городе занимали в основном ставленники из Западной Украины.

«В основном административные должности заняли выдвиженцы нацистов Западной Украины. Произошла трагедия в Доме профсоюзов. Репрессии, они свое дело сделали. Поэтому сейчас ожидать от Одессы каких-то выступлений, тем более массовых, не приходится», — рассказал он.

Азаров добавил, что репрессии в городе были постоянными и проводились также и при мэре Труханове. При этом он подчеркнул, что в настоящее время на Украине происходит «правовой беспредел».

Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства 14 октября. Причиной решения стало якобы наличие у него российского паспорта.

