Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:30, 23 октября 2025Силовые структуры

Чиновник Новосибирска нажился на продаже земли со снегоплавильной станцией

Чиновника из Новосибирска обвинили в хищениях на продаже земли
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Заместителя начальника департамента мэрии Новосибирска Вячеслава Зарубина обвинили в хищении 74 миллионов рублей на продаже земельного участка по заниженной цене. Об этом со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает ТАСС.

По данным следствия, в 2022 году обвиняемый, используя свои служебные полномочия продал участок земли со снегоплавильной станцией без торгов и по заниженной цене, приказав подчиненным сотрудникам подготовить договор купли-продажи.

Снегоплавильный завод построили в 2013 году, потратив более 31 миллионов рублей из муниципального бюджета.

Ранее в Екатеринбурге бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, обвиняемого по делу о хищении субсидий, отправили в СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не достигнем нужной цели». Трамп отменил встречу с Путиным и высказался о санкциях против России

    Машину РХМ-8 на шасси «Тигра» впервые применили на учениях «Барьер»

    Россиянин описал отношение белорусов к соотечественникам словами «негатив проскальзывает»

    Нарколог развеял главные мифы об алкоголе

    Мусорщик рассказал о самых странных выброшенных предметах

    Названа возможная причина взрыва на заводе в Копейске

    Чиновник Новосибирска нажился на продаже земли со снегоплавильной станцией

    Момент взрыва на заводе в Копейске попал на видео

    Производитель популярной в России туалетной бумаги сменил владельца

    Китай резко увеличил поставки косметики в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости