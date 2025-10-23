Чиновник Новосибирска нажился на продаже земли со снегоплавильной станцией

Заместителя начальника департамента мэрии Новосибирска Вячеслава Зарубина обвинили в хищении 74 миллионов рублей на продаже земельного участка по заниженной цене. Об этом со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает ТАСС.

По данным следствия, в 2022 году обвиняемый, используя свои служебные полномочия продал участок земли со снегоплавильной станцией без торгов и по заниженной цене, приказав подчиненным сотрудникам подготовить договор купли-продажи.

Снегоплавильный завод построили в 2013 году, потратив более 31 миллионов рублей из муниципального бюджета.

