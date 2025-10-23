Россия
Число пострадавших при взрыве на заводе в Челябинской области выросло

Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске Челябинской области выросло до 19. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

«Всего пострадало 19 человек. Как сообщал ранее, пять человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Двое переведены в ожоговое отделение ГКБ 6 Челябинска, еще двое — в областную больницу», — написал он.

По его словам, после стабилизации состояния планируется перевести еще одну пострадавшую в областную больницу. Помимо того, амбулаторно проходят лечение еще 14 человек.

Взрывы и пожар на АО «Завод "Пластмасс"» в Копейске произошли вечером 22 октября. По предварительным данным, его причиной могло стать нарушение технологического процесса. В городе после взрыва ввели режим ЧС и объявили траур. В сети опубликовали кадры момента взрыва на заводе, а также огненного шара, возникшего в результате ЧП.

