Силовые структуры
14:02, 23 октября 2025Силовые структуры

Чувства к чужой жене сыграли роль в расправе молодого повара над коллегой

В Петербурге арестован повар, заколовший коллегу ножом из-за чувств к его жене
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

В Санкт-Петербурге суд арестовал 28-летнего повара, который набросился с ножом на протянувшего ему руку 49-летнего коллегу. Об этом сообщает Telegram-канал «78.ru».

Ему предъявлено обвинение по статье об убийстве, отмечает канал. По версии следствия, он расправился с мужчиной из-за чувств к его жене.

Преступление произошло днем в кафе, расположенном в Пикалево на Советской улице. Бывший сотрудник кафе подошел к заведению, рядом стоял мужчина и разговаривал по телефону. Он протянул руку, чтобы поздороваться с бывшим коллегой, но тот накинулся на него и стал наносить удары ножом. Бросив раненого, нападавший ушел, но затем вернулся, когда заметил, что тот еще двигается.

