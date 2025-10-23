Девушку едва не стошнило от гигиенической привычки парня

Пользовательница Reddit c ником Aggressive_Letter271 рассказала о гигиенической привычке своего парня. По словам девушки, она показалась ей отвратительной.

«Однажды вечером ему стало плохо — он сказал, что поел какой-то нездоровой еды. Я даже проснулась от того, что он спешил в туалет. У бедняги был сильный понос, но ничего страшного. Потом он принял душ, а я к тому моменту уже была уставшая и решила, что схожу в душ утром. И вот уже на следующий день я прихожу в ванную, беру кусок нашего общего мыла и вижу на нем кусочки кала. Кусочки его кала! Я думала, что меня стошнит прямо там», — написала автор.

Придя в себя, девушка позвала бойфренда и спросила у него, что случилось с мылом. Тот совершенно спокойно ответил, что, должно быть, плохо помыл мыло, которым воспользовался в душе после похода в туалет. Благодаря этому выяснилось, что парень никогда не пользуется мочалкой, предпочитая просто намыливать себя большим куском мыла.

«Он трет им все тело с головы до ног. Включая свои подмышки, свой член и свою задницу. В том числе после диареи. Я даже не знала, что сказать. Я просто стояла там в ужасе, вспоминая каждый раз, когда использовала этот же чертов кусок мыла на своей мочалке или губке. Поэтому на следующий день я решила выбросить его, оставив лишь свой гель для душа», — написала автор, добавив, что ее бойфренда это страшно оскорбило.

Парень стремглав убежал из дома, а через несколько часов девушке с претензиями начали звонить и писать его сестра и мать. Они интересовались, зачем автор опозорила их близкого и почему выставляет противоестественным способ мытья, используемый целыми поколениями мужчин.

