Француз из Российской армии рассказал об уничтожении арабских наемников в ДНР

Российские военные уничтожили группу арабских наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал военнослужащий южной группировки войск с позывным Француз, передает РИА Новости.

По его словам, бойцы Вооруженных сил России столкнулись с наемниками в ходе штурма позиций. Солдат отметил, что ликвидировано было больше половины группы, а остальные сдались в плен.

«Штурмовали очередную позицию противника. В ходе боя выявилось, что это были наемники арабского происхождения. Больше половины было ликвидировано, вторая часть просто сдалась в плен», — рассказал военный.

Ранее стало известно, что российские войска устранили наемников из ЮАР, воевавших на стороне ВСУ. Их удалось ликвидировать в районе Купянска Харьковской области.