Генсек НАТО назвал первый шаг в мирном процессе по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался об урегулировании конфликта на Украине. Его слова приводит телеканал Fox News.

Рютте заявил, что прекращение огня должно стать первым шагом в мирном процессе по Украине. Генсек НАТО почеркнул, что поддерживает идею президента США Дональда Трампао о полной остановке боевых действий.

Ранее Трамп призвал к прекращению огня на Украине. «Мы хотели бы, чтобы они просто остались на линии, которая сформировалась за довольно долгое время, и пошли домой», — отметил он. Американский лидер также выразил надежду «на скорое урегулирование конфликта».

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Сийярто призвал ЕС не мешать урегулированию на Украине. По его мнению, мир стал безопаснее на фоне начавшихся переговоров вокруг конфликта.

