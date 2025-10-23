Мир
01:44, 23 октября 2025Мир

Генсек НАТО назвал первый шаг в мирном процессе по Украине

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марк Рютте

Марк Рютте . Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался об урегулировании конфликта на Украине. Его слова приводит телеканал Fox News.

Рютте заявил, что прекращение огня должно стать первым шагом в мирном процессе по Украине. Генсек НАТО почеркнул, что поддерживает идею президента США Дональда Трампао о полной остановке боевых действий.

Ранее Трамп призвал к прекращению огня на Украине. «Мы хотели бы, чтобы они просто остались на линии, которая сформировалась за довольно долгое время, и пошли домой», — отметил он. Американский лидер также выразил надежду «на скорое урегулирование конфликта».

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Сийярто призвал ЕС не мешать урегулированию на Украине. По его мнению, мир стал безопаснее на фоне начавшихся переговоров вокруг конфликта.

