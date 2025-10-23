Мир
02:29, 23 октября 2025Мир

Генсек НАТО заявил о готовности сбивать самолеты России только в случае угрозы

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, сообщил, что альянс планирует перехватывать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство государств-членов, и уничтожать их лишь в ситуации непосредственной угрозы. Его слова приводит ТАСС.

«Если они не представляют угрозы, их перехватят, а затем аккуратно выведут за пределы [воздушного пространства]», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Рютте, что альянс может сбивать российские самолеты, которые якобы угрожают гражданской инфраструктуре или населению. «Ну, как вы думаете? Мы суверенная страна. Как поступим?» — ответил Песков.

